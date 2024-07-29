Главная » Новости

Новый HUAWEI MatePad протестировали в Geekbench

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

На платформе Geekbench были опубликованы результаты тестирования планшета HUAWEI с артикулом BKY-W20, который станет частью новой серии MatePad.

Новый HUAWEI MatePad протестировали в Geekbench

Эти данные раскрывают основные характеристики устройства до его официального анонса, дата которого пока не объявлена официально.

Планшет будет работать на восьмиядерном процессоре Kirin 9000W с тактовой частотой до 2,49 ГГц.

В конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти он показал результаты 1230 и 3544 балла в одно- и многопоточных тестах соответственно.

Другие подробности о новинке пока не раскрываются. Есть только данные, что модель будет иметь тонкий корпус, а диагональ экрана составит 11,9 дюйма.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.