Новый HUAWEI MatePad протестировали в Geekbench

На платформе Geekbench были опубликованы результаты тестирования планшета HUAWEI с артикулом BKY-W20, который станет частью новой серии MatePad.

Эти данные раскрывают основные характеристики устройства до его официального анонса, дата которого пока не объявлена официально.

Планшет будет работать на восьмиядерном процессоре Kirin 9000W с тактовой частотой до 2,49 ГГц.

В конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти он показал результаты 1230 и 3544 балла в одно- и многопоточных тестах соответственно.

Другие подробности о новинке пока не раскрываются. Есть только данные, что модель будет иметь тонкий корпус, а диагональ экрана составит 11,9 дюйма.