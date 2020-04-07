Новый Honor 30S принес свыше 14 млн долларов за 1 секунду

Бренд Honor 7 апреля запустил в продажу смартфон Honor 30S, который в день старта продаж сразу установил несколько рекордов.

Как сообщили в компании, они начали продавать Honor 30S в версии 8/128 ГБ за 340 долларов и 8/256 ГБ за 380 долларов.

Интерес к этому смартфону оказался очень высоким, так как всего за 1 секунду с момента старта продаж он принес компании свыше 14,4 млн долларов.

Популярным новый аппарат оказался сразу на нескольких крупных площадках. Honor 30S оказался настолько востребованным, что в компании даже не ожидали такого ажиотажа.