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Новый Honor 30S принес свыше 14 млн долларов за 1 секунду

07.04.2020 17:29

Бренд Honor 7 апреля запустил в продажу смартфон Honor 30S, который в день старта продаж сразу установил несколько рекордов.
Как сообщили в компании, они начали продавать Honor 30S в версии 8/128 ГБ за 340 долларов и 8/256 ГБ за 380 долларов.

Интерес к этому смартфону оказался очень высоким, так как всего за 1 секунду с момента старта продаж он принес компании свыше 14,4 млн долларов.

Популярным новый аппарат оказался сразу на нескольких крупных площадках. Honor 30S оказался настолько востребованным, что в компании даже не ожидали такого ажиотажа.

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