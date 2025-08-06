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Новый генератор Grok Imagine предлагает создавать откровенный контент без цензуры

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Новый генератор Grok Imagine предлагает создавать откровенный контент без цензуры

В сервисе Grok появился обновлённый инструмент Grok Imagine для генерации изображений и видео, который позволяет создавать контент для взрослых без ограничений благодаря режиму Spicy.

Согласно информации из The Verge, система даже самостоятельно предложила пользователю серию изображений с Тейлор Свифт в откровенных нарядах. По запросу Grok сгенерировал видео, где певица раздевается и танцует.

На данный момент Grok Imagine доступен только для платных подписчиков в iOS-приложении. Версия для Android находится в тестировании и пока не поддерживает видео.

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