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Новый Galaxy Z Fold 6 Slim может уступить китайским конкурентам

Автор На чтение 2 мин Просмотров 2 Опубликовано

Из последних отчетов становится известно, что Samsung работает над улучшенной и более тонкой версией своего складного устройства Galaxy Z Fold 6, которое предположительно называется Galaxy Z Fold 6 Slim. Цель компании заключается в сокращении отрыва от китайских конкурентов по тонкости устройств.

Согласно информации из отчета TheElec, толщина Galaxy Z Fold 6 Slim может составлять около 11 мм. Samsung, по сообщениям, решила исключить цифровой преобразователь S Pen, присутствующий в Galaxy Z Fold 6, в пользу более тонкого дизайна Galaxy Z Fold 6 Slim.

Толщина устройства в сложенном состоянии составляет 0,6 мм (0,3 мм на каждой половине экрана), что может привести к общей толщине около 11,5 мм. Однако компания стремится уменьшить эту цифру еще больше.

В сравнении, складные телефоны от китайских производителей имеют толщину от 9 до 10 мм, в зависимости от модели. Samsung желает, чтобы ее будущие складные устройства были столь же тонкими, как обычные телефоны, например, Galaxy S24 Ultra. Для достижения этой цели компании, возможно, придется улучшить некоторые компоненты, такие как шарнир и аккумулятор.

Galaxy Z Fold 6 Slim будет иметь экраны большего размера по сравнению с обычным Galaxy Z Fold 6, включая 6,5-дюймовый экран-крышку и 8-дюймовый складной экран.

Планируется производство от 500 000 до 600 000 единиц этой более тонкой модели складного устройства. По ожиданиям, устройство может быть запущено только в Китае и Южной Корее, где спрос на складные телефоны выше.

Samsung не прогнозирует значительного увеличения продаж Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6 по сравнению с их предшественниками.

Относительно общих продаж новых складных телефонов Samsung, прогнозируется, что доля продаж Galaxy Z Flip 6 снизится с 70% до 60%, в то время как доля продаж Galaxy Z Fold 6 увеличится с 30% до 40%.

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