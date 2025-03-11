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Новый флип-телефон Huawei может получить название Verde

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Huawei активно работает над своим следующим флип-телефоном, который, согласно утечкам, может не называться Pocket 3.

Вместо этого он получил кодовое название «Verde» и, вероятно, станет частью новой линейки складных устройств.

Первый «карманный» телефон, P50 Pocket, был представлен в декабре 2021 года, а в 2022 году вышел более доступный Pocket S.

Председатель правления Huawei Consumer Business Юй Чэндун отметил, что новый телефон будет доступным и порадует пользователей множеством сюрпризов, включая изменения в дизайне и системе обработки изображений.

Согласно последним данным, в новом складном смартфоне может быть установлен чипсет Kirin 9020s, представляющий собой улучшенную версию Kirin 9020 5G.

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