Новый флип-телефон Huawei может получить название Verde

Huawei активно работает над своим следующим флип-телефоном, который, согласно утечкам, может не называться Pocket 3.

Вместо этого он получил кодовое название «Verde» и, вероятно, станет частью новой линейки складных устройств.

Первый «карманный» телефон, P50 Pocket, был представлен в декабре 2021 года, а в 2022 году вышел более доступный Pocket S.

Председатель правления Huawei Consumer Business Юй Чэндун отметил, что новый телефон будет доступным и порадует пользователей множеством сюрпризов, включая изменения в дизайне и системе обработки изображений.

Согласно последним данным, в новом складном смартфоне может быть установлен чипсет Kirin 9020s, представляющий собой улучшенную версию Kirin 9020 5G.