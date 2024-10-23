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Новый флагман iQOO с Snapdragon 8 Elite дебютирует 30 октября

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Официальный анонс устройства состоится 30 октября в Китае.

Новый флагман iQOO с Snapdragon 8 Elite дебютирует 30 октября

Согласно тизерам, смартфон будет доступен в четырех цветах: зеленом, белом, черном и сером. Вокруг модуля основной камеры предусмотрена кольцевая подсветка, которая соответствует основному цвету устройства.

Среди ключевых характеристик iQOO 13 — аккумулятор емкостью 6150 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт и новейший чип Snapdragon 8 Elite. Устройство также будет оснащено стереодинамиками, ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков пальцев и защитой по стандарту IP68.

Новый флагман iQOO с Snapdragon 8 Elite дебютирует 30 октября

Смартфон получит 6,82-дюймовый OLED-экран с разрешением 3168×1440 пикселей и частотой обновления 144 Гц. В дополнение, iQOO 13 будет включать выделенный игровой чип Q2, обеспечивающий разрешение до 2K и скорость 144 кадра в секунду в играх.

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