Новый бюджетный iPhone 9 может задержаться

О том, что новый смартфон iPhone 9 могут запустить позже запланированного из-за коронавируса сообщалось еще в январе.

Однако позднее несколько источников, ссылаясь на представителей предприятия, где будет запущена сборка аппарата, опровергли данные.

Накануне стало известно, что презентация iPhone 9 состоится 30 или 31 марта, а в продажу он поступит 3 апреля.

Но похоже, производство гаджета все-таки не будет начато вовремя.

По информации журналистов Mydrivers, китайские поставщики не способны обеспечить регулярные поставки комплектующих из-за коронавируса, а значит смартфон не смогут собрать в запланированные сроки и массовое производство начнется позже.

По предварительным данным, полноценная сборка устройства стартует только в марте. Между тем, накануне компания Apple официально объявила, что поставки смартфонов существенно сократились.