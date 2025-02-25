Новый анализ крови с ИИ предсказывает болезни заранее

Ученые разработали новый анализ крови, использующий искусственный интеллект, который может предсказать заболевания за 15 лет до появления симптомов. Ожидается, что стоимость скрининга составит всего 5–10 долларов, что сделает его доступным для многих.

Китайские исследователи представили «Карту протеома здоровья и болезней человека», изучив образцы крови более 50 000 людей за 14 лет. Этот метод позволяет выявлять ранние признаки заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые болезни, анализируя около 3000 белков в плазме.

Исследование началось с 1500 белков, после чего были выбраны 11, сигнализирующих о риске деменции. Команда из Университета Фудань разрабатывает экспресс-тест, который сделает такой анализ простым и доступным, как измерение давления или уровня сахара в крови.

Этот прорыв в здравоохранении основан на других достижениях ИИ в Китае, включая разработку нового лекарства для детей с прогерией, которое может значительно сократить время исследований.

источник