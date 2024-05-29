Новые Vivo S19 получат тонкий корпус с батареей на 6000 мАч

Смартфоны из серии vivo S19, которые будут представлены 30 мая, получат тонкий корпус и оснащены будут аккумуляторами ёмкостью 6000 мАч с поддержкой 80-ватной зарядки.

Эти аккумуляторы будут иметь большую плотность энергии и будут использовать кремниевый анод вместо традиционного графитового.

Это позволит увеличить ёмкость на 16% при сохранении тонкого корпуса с толщиной всего 7,19 мм.

Также сообщается, что vivo применяет «углеродную обёртку» для повышения долговечности нового типа анода.

Ранее стало известно, что модель S19 Pro из серии vivo S19 будет оснащена 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800×1260 пикселей.

В качестве процессора будет использован MediaTek Dimensity 9200+, а объём оперативной памяти может достигать до 16 ГБ. Также устройство будет иметь накопитель с объёмом до 512 ГБ.

Камера на передней панели будет иметь разрешение 50 мегапикселей. Аккумуляторная батарея будет иметь ёмкость 5000 мАч и поддерживать быструю зарядку мощностью 80 ватт.

Что касается базовой модели S19, то известно, что она будет использовать чип Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.