Новые телевизоры Samsung выходят в 2025 году по цене от 1399 долларов

Компания Samsung Electronics America анонсировала запуск новых серий телевизоров Neo QLED 8K и 4K в 2025 году. Эти устройства обещают впечатляющую графику и звук, а также впервые используют технологию Samsung Vision AI, которая улучшает качество просмотра с помощью интеллектуальных функций.

Samsung Vision AI предлагает пользователям персонализированные функции, такие как информация об актерах на экране, рекомендации контента и перевод субтитров в реальном времени. Также можно управлять телевизором жестами, если на руке надета Galaxy Watch.

Линейка Neo QLED 8K включает модели с диагональю от 65 до 98 дюймов, обеспечивающие качество изображения без бликов и высокую четкость. Модели QN900F и QN990F имеют улучшенное масштабирование контента до 8K и новые беспроводные функции подключения.

Линейка Neo QLED 4K состоит из трех серий с мини-светодиодами для яркой цветопередачи. Флагманская модель QN90F предлагает диагонали от 43 до 115 дюймов и использует системы, которые анализируют каждую сцену для повышения яркости изображения.

Кроме того, Samsung планирует расширить свои серии телевизоров, предлагая доступ к более чем 3000 произведений искусства через Samsung Art Store. Операционная система Tizen получит обновления в течение семи лет, обеспечивая доступ к новым приложениям и функциям.

Новые телевизоры Samsung выходят в 2025 году по цене от 1399 до 40 000 долларов в зависимости от модели и диагонали.

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