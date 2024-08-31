Новые смартфоны Realme 13 5G и 13+ 5G оценили дешевле 20 тыс. рублей

Компания Realme официально анонсировала два новых бюджетных смартфона — Realme 13 5G и Realme 13+ 5G. Оба устройства имеют схожий дизайн, напоминающий более дорогую линейку Realme 13 Pro, и даже основная камера у них идентична.

Смартфоны представлены на официальном сайте realme в Индии. Они предлагают стильный внешний вид и разные технические характеристики.

Младшая модель, Realme13 5G, оснащена 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Уникальная функция Rainwater Smart Touch позволяет использовать экран даже с мокрыми руками.

Realme 13 5G работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 и доступен в конфигурациях с 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

Основная камера включает сенсор Sony LYT-600 на 50 МП и 2 МП для портретной съемки, а фронтальная камера — на 16 МП. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает 45-ваттную зарядку.

Realme 13+ 5G предлагает аналогичный дисплей, но с AMOLED-матрицей. Он также имеет те же камеры, но дополнен 8 МП ультрашироким объективом.

Процессор здесь более мощный — Dimensity 7300 Energy, который на 35% быстрее своего предшественника. Аккумулятор также на 5000 мАч, но поддерживает 80-ваттную быструю зарядку. В максимальной конфигурации доступно 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Стоимость смартфонов начинается с 19 600 рублей для realme 13 5G и 25 000 рублей для realme 13+ 5G. Младшая модель доступна в темно-фиолетовом и зеленом цветах, а старшая также предлагается в золотом.

Стоимость в зависимости от модели и конфигурации варьируется от 19 600 до 29 400 рублей.