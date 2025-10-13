Новые смарт-очки Apple получат два режима работы в зависимости от устройства

Вторая версия смарт-очков Apple с дисплеем в линзах может поддерживать два режима работы в зависимости от подключаемого устройства.

Как сообщает Марк Гурман в своей рассылке Power On, будущие очки смогут работать на полной версии операционной системы visionOS при подключении к Mac и переключаться на более лёгкий, оптимизированный для мобильных устройств интерфейс при подключении к iPhone.

Смарт-очки Apple будут конкурировать с Meta Ray-Bans, которые уже доступны с дисплеем в линзах и стартуют от $799 в США. При этом, по словам Гурмана, первая версия очков Apple не получит встроенный дисплей.

Первое поколение очков оснастят динамиками для воспроизведения музыки, камерами для фото и видео, функциями голосового управления и, возможно, инструментами для мониторинга здоровья.

Гурман отмечал, что анонс первой версии может состояться уже в 2026 году, а запуск — в 2027 году.