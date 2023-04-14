Новые кнопки в смартфоне Apple iPhone 15 Pro вместо отменённых сенсорных показали на рендерах

Ранее сообщалось, что iPhone 15 Pro получит сенсорные боковые кнопки с тактильной виброотдачей, но последние инсайдерские данные указывают, что такая технология не появится в этом году на смартфонах компании Apple.

Авторитетный источник писал, что Apple отказалась от сенсорных боковых кнопок из-за проблем при производстве смартфонов, при этом сама технология полностью готова, и ее вероятнее всего реализуют в следующем году.

Инсайдер Unknownz21 сообщил, что в iPhone 15 Pro изменят дизайн боковых кнопок и кнопки переключения беззвучного режима. На основе информации инсайдера редакция MacRumors создала рендерные изображения iPhone 15 Pro с новым дизайном механических кнопок.

Предположительно, кнопка громкости в будущем смартфоне будет сплошной, а переключатель получит настройки по аналогии с кнопкой Action в смарт-часах Apple Watch Ultra. Презентация серии iPhone 15 должна состоятся в сентябре 2023 года.