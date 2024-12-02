Новые iPhone могут стать дешевле флагманских Android-устройств

Журналисты издания PhoneArena обнаружили новое преимущество iPhone в сравнении с устройствами Samsung.

По информации издания, новые iPhone могут оказаться дешевле флагманов на Android, таких, как телефоны Samsung, из-за роста себестоимости процессоров.

Авторы отметили, что новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2, используемый в Android-флагманах, будет дороже своего предшественника, что отразится на ценах для потребителей.

Стартовая цена Samsung Galaxy S24 Ultra уже составляет 1299 долларов, что выше цены на начальный iPhone 16 Pro Max — 1199 долларов.

Аналитики прогнозируют, что Galaxy S25 Ultra будет стоить на 100 долларов больше своего предшественника из-за увеличенных затрат на процессор.

Кроме того, Samsung столкнулась с проблемами, из-за которых компания отказалась от использования собственных процессоров Exynos для линейки Galaxy S25.

В отличие от этого, Apple продолжает выпускать флагманы на чипах собственной разработки, что позволяет ей экономить на производственных расходах.