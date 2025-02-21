Новые iPhone 17 не порадуют поклонников быстрой зарядкой

Тем, кто надеется на значительное увеличение скорости проводной зарядки в iPhone 17, может быть грустно.

Согласно слухам от аналитика Джеффа Пи, все модели iPhone 17, включая iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, будут поддерживать зарядку до 35 Вт.

В прошлом году выяснили, что iPhone 16 Pro достигает максимальной скорости зарядки около 30 Вт, а iPhone 16 Pro Max может достигать 37 Вт при использовании адаптера мощностью 140 Вт, хотя неясно, как долго это продолжалось.

Аналогично, стандартный iPhone 16 показывает максимальную скорость 38 Вт в условиях высокой нагрузки, но обычно заряжается со скоростью около 20 Вт.

Таким образом, модели iPhone 17, скорее всего, не предложат значительного увеличения скорости зарядки по сравнению с iPhone 16.