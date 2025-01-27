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Новые Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra могут обойтись клиентам в США почти бесплатно

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Компания AT&T объявила о ценах и доступности новых смартфонов Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra, которые были представлены на мероприятии Unpacked.

Клиенты, которые обменяют подходящее устройство, могут получить Galaxy S25 почти бесплатно, все зависит от ситуации. Все новые и существующие клиенты смогут получить телефон за 0 долларов при сдаче в утиль.

AT&T предлагает скидку до 1300 долларов на Galaxy S25 Ultra при условии обмена устройства стоимостью 230 долларов или более и подключения к безлимитному тарифу.

Клиенты могут также получить Galaxy Watch и Galaxy Tab за 99 центов в месяц при соответствующем тарифе.

Линейка Galaxy S25 оснащена чипом Snapdragon 8 Elite, который значительно увеличивает производительность. Также устройства работают на интерфейсе One UI 7.0, предлагающем новые функции и улучшения.

Предзаказы на Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra уже открыты, а выпуск запланирован на 7 февраля 2025 года.

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