Новые детали прототипа черного Vision Pro появились в сети

В сети появилась фотография, опубликованная коллекционером прототипов и инсайдером Kosutami, на которой, по его данным, показаны элементы еще не выпущенного полностью черного шлема Apple Vision.

На изображении видны левая ременная часть питания Vision Pro и аудиомодуль с подключенным кабелем питания. Они практически идентичны существующему оборудованию Apple, но выполнены в темном оттенке, не встречавшемся в серийной версии Vision Pro.

Ранее Kosutami сообщал, что Apple тестирует более легкий и тонкий шлем смешанной реальности под внутренним названием «Vision Air». Он должен иметь корпус цвета Midnight и сниженный вес за счет замены ряда конструктивных элементов и батарейного блока на титан. В этой модели сохраняется алюминиевый корпус, но используется глубокий синевато-черный оттенок вместо серебристо-белого оформления текущего Vision Pro.

Ранее в этом году Kosutami публиковал изображения нового кабеля Lightning-style в цвете Midnight, предназначенного для следующего поколения шлемов Vision. В отличие от существующего 12-контактного кабеля Vision Pro, новый прототип имел восемь контактов, что указывает на возможную переработку внешней батарейной системы будущих устройств.

Apple ожидалось представить более доступный шлем «Vision Air» и обновленную версию Vision Pro второго поколения. Однако в октябре Bloomberg сообщил, что компания приостановила разработку всех шлемов Vision, чтобы ускорить работу над очками с поддержкой ИИ.