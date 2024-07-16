Литий-ионные батареи угрожают экологии: новые данные ученых

Батареи в смартфонах могут быть опасными, потому что они содержат химические вещества, которые могут накапливаться как в окружающей среде, так и внутри нас.

Недавнее исследование от Техасского технологического университета показало, что литий-ионные аккумуляторы содержат вещества, известные как «вечные химикаты», которые оказывают негативное влияние на окружающую среду.

Эти химикаты не разлагаются естественным образом и могут накапливаться в организмах людей и животных. Они могут вызывать различные заболевания, такие как проблемы с печенью и щитовидной железой.

Исследователи обнаружили, что «вечные химикаты» находятся около промышленных предприятий. Они проанализировали воду, почву и воздух возле завода 3M в США и других крупных предприятий, и обнаружили повышенный уровень загрязнения.

Эти вещества также были обнаружены в удаленных районах по всему миру и являются токсичными для живых организмов. Одним из основных источников загрязнения считаются отработанные батареи, которые попадают на свалку и могут проникать в воду.

Исследователи также обратили внимание, что в прошлом «вечные химикаты» не были обнаружены в образцах жидкости, выделяющейся при разложении отходов, до середины 1990-х годов.