Главная » Новости

Новые часы Casio G-Shock GM-S2110 вышли на глобальный рынок

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Casio представила три новые модели часов G-Shock серии GM-S2100: GM-S2110B-8AJF, GM-S2110PG-1A4JF и GM-S2110PG-4AJF. Эти часы с восьмиугольным дизайном теперь доступны в Японии и других странах.

Новые часы Casio G-Shock GM-S2110 вышли на глобальный рынок

Модель GM-S2110B-8AJF имеет черный корпус и ремешок, а GM-S2110PG-1A4JF и GM-S2110PG-4AJF выделяются корпусом цвета «розовое золото» и различными ремешками — розовым и черным соответственно.

Все три модели обладают одинаковыми функциями: мировое время для 48 городов, секундомер, таймер и пять будильников. Часы также имеют белую светодиодную подсветку и водонепроницаемость до 20 АТМ. Батарея рассчитана на три года.

Новые часы Casio G-Shock GM-S2110 вышли на глобальный рынок

Новые часы стоят 32 450 йен (около 205 долларов) в Японии, и ожидается, что они скоро появятся в других странах по цене около 211 долларов в США, 167,20 фунтов в Великобритании и 249 евро в Европе.

Новые часы Casio G-Shock GM-S2110 вышли на глобальный рынок Новые часы Casio G-Shock GM-S2110 вышли на глобальный рынок Новые часы Casio G-Shock GM-S2110 вышли на глобальный рынок

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.