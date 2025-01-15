Новые часы Casio G-Shock GM-S2110 вышли на глобальный рынок

Casio представила три новые модели часов G-Shock серии GM-S2100: GM-S2110B-8AJF, GM-S2110PG-1A4JF и GM-S2110PG-4AJF. Эти часы с восьмиугольным дизайном теперь доступны в Японии и других странах.

Модель GM-S2110B-8AJF имеет черный корпус и ремешок, а GM-S2110PG-1A4JF и GM-S2110PG-4AJF выделяются корпусом цвета «розовое золото» и различными ремешками — розовым и черным соответственно.

Все три модели обладают одинаковыми функциями: мировое время для 48 городов, секундомер, таймер и пять будильников. Часы также имеют белую светодиодную подсветку и водонепроницаемость до 20 АТМ. Батарея рассчитана на три года.

Новые часы стоят 32 450 йен (около 205 долларов) в Японии, и ожидается, что они скоро появятся в других странах по цене около 211 долларов в США, 167,20 фунтов в Великобритании и 249 евро в Европе.