Новые беспроводные наушники Samsung оказались некачественными

Новые беспроводные наушники Galaxy Buds3 и Buds3 Pro от компании Samsung появились в продаже на южнокорейском рынке.

Первые клиенты бренда уже успели приобрести аксессуар, но оказались разочарованы. Как выяснилось, наушники Galaxy Buds3 и Buds3 Pro имеют проблемы с качеством, причем речь не идет о проблемах в некоторых экземплярах.

Оказалось, что это массовая проблема, о котором пользователи стали активно сообщать в социальных сетях и на форумах.

Пользователи стали сообщать о некачественной сборке самих наушников и их кейсов, проблемах с покраской, рвущихся амбушюрах, некорректной работе системы шумоподавления и подсветки, а также различиях в громкости между правым и левым наушниками.

В самой компании уже отреагировали на проблемы и даже принесли свои извинения покупателям, которым также предложили вернуть деньги за наушники или осуществить замену на исправные модели.