Новые беспроводные наушники Realme Buds Air 7 смогут работать до 54 часов

Realme в КНР еще представила свои новые беспроводные наушники Buds Air 7, одновременно с выпуском смартфонов Neo 7 SE и Neo 7x.

Наушники оснащены 12,4-миллиметровыми динамиками с титановым покрытием и неодимовыми магнитами, что обеспечивает качественный звук с глубокими басами и яркими высокими частотами.

Buds Air 7 поддерживают технологию LHDC 5.0 для потоковой передачи звука в высоком разрешении. Пользователи могут настраивать звук, регулируя высокие, средние и низкие частоты через приложение Realme Link.

У наушников есть интеллектуальное шумоподавление Deep Sea 3.0, которое адаптируется к окружающей среде.

Время автономной работы составляет до 13 часов без подзарядки и до 52 часов с зарядным кейсом. Наушники имеют защиту IP55, что делает их устойчивыми к пыли и брызгам.

Они поддерживают Bluetooth 5.4 и функцию Dual Device Connect 2.0 для удобного переключения между устройствами, а также режим низкой задержки для геймеров.

Наушники Buds Air 7 стоят 299 юаней (3 500 руб.) и будут доступны в трёх цветах с 26 февраля.