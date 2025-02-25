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Новые беспроводные наушники Realme Buds Air 7 смогут работать до 54 часов

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Realme в КНР еще представила свои новые беспроводные наушники Buds Air 7, одновременно с выпуском смартфонов Neo 7 SE и Neo 7x.

Новые беспроводные наушники Realme Buds Air 7 смогут работать до 54 часов

Наушники оснащены 12,4-миллиметровыми динамиками с титановым покрытием и неодимовыми магнитами, что обеспечивает качественный звук с глубокими басами и яркими высокими частотами.

Buds Air 7 поддерживают технологию LHDC 5.0 для потоковой передачи звука в высоком разрешении. Пользователи могут настраивать звук, регулируя высокие, средние и низкие частоты через приложение Realme Link.

У наушников есть интеллектуальное шумоподавление Deep Sea 3.0, которое адаптируется к окружающей среде.

Новые беспроводные наушники Realme Buds Air 7 смогут работать до 54 часов

Время автономной работы составляет до 13 часов без подзарядки и до 52 часов с зарядным кейсом. Наушники имеют защиту IP55, что делает их устойчивыми к пыли и брызгам.

Они поддерживают Bluetooth 5.4 и функцию Dual Device Connect 2.0 для удобного переключения между устройствами, а также режим низкой задержки для геймеров.

Наушники Buds Air 7 стоят 299 юаней (3 500 руб.) и будут доступны в трёх цветах с 26 февраля.

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