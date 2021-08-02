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Новые беспроводные наушники Galaxy Buds 2 от Samsung оценят в 13 тыс. рублей

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Samsung через 10 дней проведет большую презентацию своих новинок, на которой будут представлены смартфоны с гибким экраном и ряд аксессуаров, в том числе и беспроводные наушники с активным шумоподавленим.
На мероприятии Unpacked корейская компания покажет смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, а также наушники Galaxy Buds 2.

Сетевые информаторы сообщают, что Galaxy Buds 2 на рынке будут предлагаться по цене 173 евро, (15 тыс. рублей) при этом ранее была информацию, что их можно будет купить за 149 евро.

Предположительно Galaxy Buds 2 будут представлены в двух версиях — обычной и Pro. Новая цена указана за Pro-версию.

По слухам, в Galaxy Buds 2 будет установлен аккумулятор на 120 мАч, а в зарядном кейсе — на 500 мАч.

Samsung Samsung Galaxy Buds 2
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