SpaceX запустит 32 орбитальные лаборатории для разработки лекарств

Дочерняя компания американского разработчика космической инфраструктуры Redwire — SpaceMD — заключила контракт на проведение фармацевтических исследований на борту нового космического аппарата Starfall компании SpaceX. Запуск миссии запланирован на 2028 год: в ходе полёта учёные намерены использовать условия микрогравитации для изучения лекарственных соединений и ускорения разработки более эффективных препаратов для пациентов на Земле.

Ожидается, что аппарат сможет доставить на орбиту до 32 модулей Pharmaceutical In-Space Laboratory (PIL-BOX). Эти лаборатории дадут фармацевтическим и биотехнологическим компаниям, а также научным учреждениям возможность проводить исследования в специализированной орбитальной среде. По оценке SpaceMD, миссия может стать крупнейшим в истории коммерческим проектом, целиком посвящённым исследованиям в условиях микрогравитации. Для программы Starfall специалисты SpaceMD разработают новую модификацию модуля PIL-BOX, адаптированную для более эффективного использования возможностей космического аппарата.

Система позволит исследователям размещать перспективные лекарственные соединения в контролируемой среде микрогравитации на заданный срок, после чего образцы будут возвращаться на Землю для детального анализа. Известно, что условия микрогравитации способны существенно влиять на поведение биологических материалов и химических соединений: в частности, в фармацевтике это позволяет выращивать более крупные и однородные кристаллы лекарственных веществ, чем в условиях земной гравитации. Изучение таких структур помогает учёным глубже понимать свойства молекул, совершенствовать лекарственные формулы и потенциально создавать более эффективные методы лечения.

Космический аппарат Starfall создаётся как платформа для регулярного и сравнительно недорогого доступа к условиям микрогравитации в целях производства, научных исследований и испытания новых технологий. Сочетание возможностей Starfall и лабораторного оборудования Redwire должно увеличить как число, так и частоту коммерческих экспериментов на орбите.

Ожидается, что миссия Starfall 2028 года выведет подобные исследования на новый уровень: размещение до 32 лабораторий на одном аппарате позволит одновременно проводить множество экспериментов с использованием разных конфигураций оборудования и различной продолжительности исследовательских программ. Конечная цель проекта — сократить сроки научных изысканий и задействовать уникальные условия космоса для разработки новых лекарственных формул и методов лечения в интересах широкого круга коммерческих заказчиков.