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Новосибирцы создали установки для моделирования аварий на АЭС

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Специалисты Института теплофизики СО РАН разработали линейку установок, которые в лабораторных условиях моделируют аварийные ситуации на атомных электростанциях.

Это позволяет улучшить конструкции российских АЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на член-корреспондента РАН Николая Прибатурина.

По словам ученого, моделирование аварий невозможно на реальных станциях из соображений безопасности, поэтому были созданы лабораторные установки.

Они помогают понять, как развиваются события в случае аварии, и обеспечивают верификационные данные для оценки рисков.

В ходе экспериментов учеными была смоделирована ситуация прорыва главного циркуляционного трубопровода, что является одним из основных рисков на АЭС.

Моделирование показало, как образуется пароводяная смесь внутри трубы и как мощная струя может повредить конструкции.

Результаты исследований позволили дать рекомендации по укреплению теплоизоляции и окружающих элементов. Эксперименты также подтвердили, что бетонная оболочка вокруг трубопровода способна выдерживать мощность струи при аварии.

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