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Новое зарядное устройство MagSafe от Apple работает на Z Fold 2

20.10.2020 09:57

MagSafe — это новая технология беспроводной зарядки Apple для iPhone 12 серии. Он использует магниты для подключения зарядного устройства к телефону, что в основном делает его более привлекательным способом подключения телефона с некоторыми незначительными аксессуарами. В то время как большинство людей предполагали, что он будет эффективно работать на iPhone, когда он был объявлен, оказалось, что Z Fold2 за 2000 долларов на самом деле тоже сможет от него заряжаться.

Новое зарядное устройство MagSafe от Apple работает на Z Fold 2

Зарядное устройство MagSafe Charger работает и подключается к Z Fold 2 без магнитной катушки, которая есть в iPhone 12, из-за магнитов, используемых в Z Fold 2 . Как на петле, так и на боковой стороне телефона есть магниты, чтобы убедиться, что он закрывается и складывается правильно. Эти магниты идеально подходят для подключения зарядного устройства MagSafe и удержания его на месте для зарядки телефона. В iPhone 12 магниты достаточно сильны, чтобы удерживать телефон, но это не относится к Z Fold 2.

Новое зарядное устройство MagSafe от Apple работает на Z Fold 2

Зарядное устройство MagSafe — это обычное беспроводное зарядное устройство Qi, поэтому оно может заряжать практически любое устройство, совместимое с Qi, но очень немногие из них будут работать с магнитным соединением. В быстром тестировании единственным устройством, которое вроде бы работало, был Pixel 5, но магнитное соединение было не таким сильным, как у Z Fold 2, что делало использование зарядного устройства MagSafe сомнительным.

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