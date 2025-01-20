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Новое вредоносное ПО Fire Scam угрожает пользователям Android

Автор На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

Вредоносное программное обеспечение под названием Fire Scam представляет собой серьезную угрозу для пользователей Android.

Оно распространяется через поддельные версии популярного мессенджера Telegram и крадет конфиденциальную информацию, а также отслеживает активность на устройствах, пишет «Газета.ру».

Эксперт Василий Шутов объяснил, что Fire Scam создает фальшивую страницу входа в Telegram. Когда пользователь вводит свои данные, они попадают в руки мошенников.

Программа также следит за действиями пользователя, перехватывая важные данные, такие как пароли и информация о транзакциях. Все украденные данные мгновенно загружаются в базу данных злоумышленников.

Чтобы защититься от этой угрозы, пользователям рекомендуется избегать ненадежных источников и подозрительных ссылок.

Эксперт советует внимательно проверять разрешения при установке приложений и использовать надежное антивирусное ПО. Регулярное обновление операционной системы и приложений также поможет защититься от уязвимостей.

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