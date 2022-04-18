Новое поколение Xbox продается на рынке лучше прошлого

Стали известны данные по продажам консоли Xbox нового поколения с момента выхода ее на рынок.

Оказалось, что в целом игровые приставки нового поколения продают лучше, чем предшественник Xbox One.

Объемы продаж составили 13,86 млн единиц по всему миру по состоянию на март этого года.

Xbox One за 17 месяцев с момента запуска был продан в количестве 11,48 млн штук.

Аналитики еще отметили, что за последние три месяца объемы продаж Xbox Series X|S только увеличиваются, причем специалисты говорят, что вероятно на темпы продаж повлияла покупка Microsoft Activision Blizzard.