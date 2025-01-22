Новое поколение смартфонов OnePlus 13 выйдет с заметно изменённым дизайном

Серия OnePlus 13 недавно вышла на мировой рынок, включающая флагманский OnePlus 13 и более доступный OnePlus 13R, оба с круглым модулем камеры. Однако в 2025 году ожидаются значительные изменения в дизайне новых смартфонов компании.

Директор по дизайну OnePlus Лю Хаоран подтвердил, что будет представлен новый дизайн. Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что два новых устройства получат заметно обновлённый внешний вид.

Первый смартфон, вероятно, станет представителем средней ценовой категории и будет работать на процессорах Dimensity 9400 или 9350.

Ожидается, что он будет иметь плоский дисплей LTPS с разрешением 1,5K и ёмкость аккумулятора 7000 мАч, что превышает 6000 мАч флагмана OnePlus 13.

Второе устройство, возможно, это OnePlus 13 Mini, компактный флагман с процессором Snapdragon 8 Elite и большой батареей. Даты выхода новых моделей пока не раскрыты.