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Новинка для геймеров: недорогая игровая подушка Mechanism

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Игровая подушка Mechanism стоит 59 долларов и предназначена для удобного использования портативных устройств, таких как консоли и планшеты. Она переносит вес гаджетов с ваших рук на колени, обеспечивая комфорт при длительных играх.

Новинка для геймеров: недорогая игровая подушка Mechanism

Подушка имеет размеры 12 дюймов и сделана из лайкры, наполненной поролоновыми гранулами. Она выглядит как мини-кресло-мешок и достаточно гибкая, чтобы оставаться в вертикальном положении на неровных поверхностях.

Основное предназначение подушки — использование на коленях для удобного доступа к устройствам. Также ее можно положить рядом в постели, чтобы освободить руки для чтения или просмотра.

Подушка оснащена креплениями для портативных зарядных устройств и консольных приставок, таких как Steam Deck и Nintendo Switch.

Новинка для геймеров: недорогая игровая подушка Mechanism

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