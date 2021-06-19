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Новая Windows 11 в первых тестах уступила по производительности Windows 10

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Полноценная презентация Windows 11 состоится 24 июня. В этот день представители компании Microsoft расскажут обо всех особенностях нового поколения операционной системы.
Несмотря на то, что Windows 11 официально не представлена, в Сети уже есть образ новой ОС, ее уже успели протестировать и сравнить по производительности с Windows 10.

Тест проводили журналисты HotHardware, которые использовали ноутбуки Dell XPS 13 9300 и Lenovo IdeaPad Slim 7, и как оказалось Windows 10 в тестах показывает лучшую производительность, чем ее преемник.

Тут стоить отметить, что Windows 11 еще не оптимизирована и в распоряжении тестировщиков оказалась ранняя сборка операционной системы.

 

Опубликован дизайн интерфейса операционной системы Windows 11

Windows 11
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