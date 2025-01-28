Новая версия смартфона Google Pixel 9a с 256 ГБ обойдется в 599 долларов

Google намерена повысить цену на версию своего среднего класса смартфона Pixel 9a с 256 ГБ памяти, которая должна выйти в этом году. Предположительно, в сети появились изображения передней панели этого устройства.

Недавно Android Headlines опубликовали информацию о Pixel 9a, включая его цену в США. Ожидается, что базовая версия с 128 ГБ будет стоить от 499 долларов, что соответствует цене предыдущей модели Pixel 8a. Однако версия с 256 ГБ обойдётся в 599 долларов (58 200 руб.), что на 40 долларов дороже, чем аналогичная модель Pixel 8a.

В Канаде цена на Pixel 9a останется на уровне 679 канадских долларов за вариант с 128 ГБ, тогда как версия с 256 ГБ подорожает на 50 канадских долларов и будет стоить 809 канадских долларов.

Предполагается, что Google представит Pixel 9a этой весной, возможно, в марте, перед мероприятием Google I/O 2025. Хотя официальных изображений пока нет, Роланд Куандт опубликовал фото от производителя чехлов, на котором показан возможный дизайн дисплея, предполагая более тонкие рамки по сравнению с предыдущей моделью.