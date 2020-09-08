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Microsoft представила недорогую консоль Xbox Series S

08.09.2020 09:15

Microsoft собирается вскоре провести пресс-конференцию, чтобы продемонстрировать цены на консоли следующего поколения.

Уже давно ходят слухи, что Microsoft работает над двумя консолями Xbox для следующего поколения, стремясь занять оба конца рынка. И теперь можно подтвердить, что схема ценообразования должна быть очень знакомой, соответствующей тому, что было у Xbox One X и Xbox One S прошлых лет.

Microsoft представила недорогую консоль Xbox Series S

Согласно информации в Сети, Xbox Series S начального уровня будет стоить 299 долларов, с возможностью покупки Xbox All Access 25 долларов в месяц, которую Microsoft планирует активно продвигать через различных розничных продавцов. Более мощный Xbox Series X будет стоить 499 долларов, с возможностью покупки Xbox All Access 35 долларов в месяц.

Обе консоли будут запущены 10 ноября 2020 года.

Xbox Series X — это консоль 12TF, которая будет иметь стандартное разрешение 4K и 60 кадров в секунду, а в некоторых играх, таких как Halo Infinite, максимальная скорость в многопользовательском режиме достигает 120 кадров в секунду.

Цены, которые Microsoft предложила для Xbox Series S и Xbox Series X, поставили их в один ряд с Xbox One S и Xbox One X, и будет интересно посмотреть, как Sony в ответ оценит конкурирующую PlayStation 5.

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