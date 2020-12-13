Новая утечка серии Samsung Galaxy S21 раскрывает названия аксессуаров и новое быстрое зарядное устройство на 30 Вт

Samsung, скорее всего, проведет мероприятие Galaxy Unpacked 2021 14 января, чтобы представить серию Galaxy S21. За месяц до предполагаемого запуска из различных источников появилась информация о смартфонах Galaxy S21 5G , Galaxy S21 + 5G и Galaxy S21 Ultra 5G . MySmartPrice сотрудничал с популярным жучком Ishan Агарвалом , чтобы доля просочилась информация о принадлежности для трио Galaxy S21.

В отчете говорится, что южнокорейская компания будет продавать широкий спектр аксессуаров для покупателей S21, S21 + и S21 Ultra. Предполагаемые названия аксессуаров для серии Galaxy S21: крышка Clear View, крышка Led, крышка Led View, силиконовый чехол, кожаный чехол, защитная подставка, прозрачная защитная крышка, прозрачная подставка и прозрачная крышка.

Пользователи Galaxy S21 + и Galaxy S21 Ultra получат шанс использовать чехол Smart Kvadrat в вариантах Mint и Violet. Samsung никогда не предлагал поддержку S Pen на своих смартфонах, за исключением серии Note. Информатор подтвердил предыдущие утечки, заявив, что Galaxy S21 Ultra станет первым смартфоном серии S с поддержкой S Pen . Однако в нем не будет специального отсека для хранения стилуса. В отчете говорится, что Samsung будет продавать комбинированный чехол S Pen и Silicon, который позволит пользователям хранить стилус вместе с S21 Ultra.

Как показали недавние отчеты, в розничной упаковке серии S21 не будет зарядных устройств на некоторых рынках. Эти рынки получат кабель USB-C в розничной упаковке, но не зарядное устройство. Согласно информатору, южнокорейская компания будет предлагать свои зарядные устройства по более низкой цене, чем раньше. Он также представит новое быстрое зарядное устройство на 30 Вт.