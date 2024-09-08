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Новая технология из 6G увеличит скорость передачи данных до 72 гигабит в секунду

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Группа инженеров разработала новый кремниевый топологический формирователь пучков, который управляет тергерцевыми волнами. Этот инновационный чип станет важной частью будущих сетей 6G, которые планируется запустить примерно к 2030 году.

Новая технология разбивает сигнал на 54 меньших компонента, которые передаются через 184 канала с 134 резкими поворотами, обеспечивая скорость передачи данных от 40 до 72 гигабит в секунду. Это значительно быстрее, чем существующие сети 5G.

Также, используя искусственный интеллект, разработан чип с уникальным микроскопическим узором, который создает мощные лучи, охватывающие 360 градусов.

Это позволит любому устройству вблизи маршрутизатора получать стабильный высокоскоростной сигнал.

Хотя тергерцевые волны имеют меньший диапазон по сравнению с сигналами низкой частоты, новые формирователи обеспечивают точную передачу без потерь.

Возможности применения этой технологии огромны: от скачивания 4K фильмов за считанные секунды до реализации голографических коммуникаций и интеграции в смарт-города.

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