Новая ретро-консоль Evercade выведет сотни ретро-игр на большой экран

Новая консоль работает на запатентованных картриджах, которых у разработчиков уже более 20 видов.

Blaze Entertainment продолжает радовать любителей старых игр. Для них представлена приставка Evercade VS, которая может подключаться к современным телевизорам через HDMI порт.

Evercade VS выполнили в ретро-стиле, в едином дизайне разработаны и геймпады, причем к консоли одновременно можно подключить до четырех проводных джойстиков.

В библиотеке Blaze Entertainment уже есть более 260 игр на более чем 20 картриджах, и в планах компании расширять библиотеку.

Evercade VS получила четырехъядерный процессор, 512 МБ оперативной памяти и Wi-Fi модуль для обновления и доступа к сервисам, которые Blaze Entertainment намерена выпустить в будущем.

Ретро-консоль станет доступна для заказа с 28 мая по цене 99 долларов. Поставки приставки начнут в ноябре 2021 года.