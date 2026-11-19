Организация JEDEC раскрыла предварительные характеристики нового поколения оперативной памяти DDR6. Согласно опубликованным данным, пропускная способность модулей должна увеличиться более чем на 50% по сравнению с DDR5. При этом разработчики рассматривают возможность заметно уменьшить физические размеры планок.

Длина одного из предлагаемых вариантов модулей составляет 74 мм против 133 мм у стандартных DDR5 DIMM. Более компактное исполнение позволит размещать больше памяти на материнских платах серверов и других вычислительных систем.

Ширину шины данных планируют увеличить с 64 до 96 бит, а количество банков памяти — удвоить. Для серверных модулей DDR6 RDIMM заявлена начальная скорость передачи данных 12,8 ГТ/с с перспективой повышения до 14,4 ГТ/с и выше.

Параметры стандарта пока предварительные. Увеличение пропускной способности памяти само по себе не гарантирует аналогичного ускорения компьютеров: результат зависит и от других компонентов системы.