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Новая HyperOS 2.0 доберется до смартфонов Xiaomi уже в конце этого года

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Согласно последним сведениям инсайдерских источников, тестовая версия операционной системы HyperOS 2.0 от Xiaomi станет доступна пользователям в конце 2024 года.

Стабильный релиз ожидается в первом квартале 2025. Компания вскоре объявит первые смартфоны, на которых будет установлена новая ОС.

Скорее всего, это флагманы Xiaomi 15, POCO F6 Pro и Redmi K70 Pro. Затем обновление заглянет и на другие модели этих брендов, в частности Xiaomi 12/13, Redmi K50/Note 12 и POCO F4/X6.

В список уже вошли десятки устройств, которые, предположительно, получат HyperOS 2.0. Это позволит пользователям опробовать новые функции операционной системы уже в конце 2024 — начале 2025 года.

 

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