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Новая функция многозадачности OnePlus может появиться на Android 16

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Пользователи OnePlus Open и OnePlus Pad могут оценить функцию многозадачности Open Canvas, которая, судя по всему, будет интегрирована в Android 16.

Эта функция, представленная в первом складном устройстве OnePlus, получила множество положительных отзывов и сделала компанию серьезным конкурентом Samsung в сфере программного обеспечения.

Open Canvas позволяет использовать три приложения одновременно на большом дисплее, при этом два из них занимают 90% экрана. Пользователи могут легко менять соотношение экранного пространства и увеличивать масштаб для просмотра всех приложений.

Недавно эксперт по Android Мишаал Рахман обнаружил аналогичную функцию на ранней стадии разработки в Android 16 Developer Preview 2 на своем устройстве Pixel.

Новый «гибкий режим разделения экрана» позволяет активировать схему с тремя приложениями, напоминающую Open Canvas. Однако, пока неясно, будет ли этот режим работать на планшетах с Android 16 так же эффективно, как на устройствах OnePlus.

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