Новая архитектура пригородов: как «Зем-Комфорт» переосмысляет загородную недвижимость в Подмосковье

Сегмент загородного девелопмента в Московском регионе вступает в фазу переосмысления: покупатели всё чаще ищут не просто участок, а готовую среду для жизни. На этом фоне усиливается интерес к компаниям, которые выходят за рамки классического «освоения земель». Одним из заметных игроков на этом рынке становится девелоперская структура «Зем-Комфорт» — компания, выстроившая модель устойчивого развития территорий на базе долгосрочного видения и современных практик управления.

С момента основания в 2020 году «Зем-Комфорт» фокусируется на территориях в пределах 60 км от МКАД — тех, что обладают высоким потенциалом для комфортной жизни и хорошей транспортной доступностью. Основной упор сделан на вовлечение в оборот участков, которые долгое время оставались вне поля зрения девелоперов: это бывшие дачные кооперативы, земли с/х назначения, а также пустующие массивы, расположенные рядом с ключевой инфраструктурой.

Однако принципиальная особенность работы компании — в комплексном подходе. «Мы не продаём просто землю. Мы формируем экосистему будущего посёлка», — подчёркивает руководитель и основатель компании Виктор Вячеславович Шалимов. Именно по этой причине каждый проект проходит через полный цикл — от юридической очистки до фактической готовности к строительству. Земля оформляется, размежевывается, обеспечивается подключением к сетям, а также визуально и инфраструктурно подготавливается к комфортному заселению.

Пример тому — один из флагманских проектов компании на берегу Икшинского водохранилища. Здесь компания организует не только участок с коммуникациями, но и пляжную зону, охрану, асфальтированные дороги, уличное освещение, а также инфраструктурный доступ к спортивным и образовательным объектам, включая вертолетную площадку и частные школы. Такая модель позволяет избежать характерного для старых СНТ хаоса и формирует стандартизированную, предсказуемую среду, где каждый элемент — от заборов до фасадов — подчинён общей концепции.

«Люди покупают не только сотки, но и атмосферу, в которой они будут жить. Именно за это они готовы платить. Поэтому наша задача — обеспечить не только коммуникации, но и сервис, и эстетику», — говорит Шалимов. Этот подход отличает «Зем-Комфорт» от большинства девелоперов, ограничивающихся перепродажей участков после минимальной подготовки. Здесь действует принцип сопровождения клиента до конца — до того момента, когда строительство может начаться без головной боли и бюрократических преград.

По мнению Виктора Шалимова, «настоящий девелопмент — это не сделка, а ответственность за территорию». Это отражается и в социально-экономическом эффекте деятельности компании: с появлением новых поселков активизируется занятость, растёт локальный спрос на логистику, образование, мелкий и средний бизнес, увеличиваются налоговые поступления в бюджеты.

Во многих районах «Зем-Комфорт» становится первопроходцем — тем, кто закладывает планировочную структуру там, где раньше была только разрозненная дачная застройка или необрабатываемые земли. Взаимодействие с муниципалитетами происходит не точечно, а в логике партнёрства: компания не просто осваивает, но помогает упорядочить территорию, создает задел под будущие функции и рост.

«Мы не хотим быть просто продавцами земли. Мы хотим быть операторами пространства. Это другой масштаб мышления», — объясняет Шалимов. Такая установка формирует и другой экономический эффект: объекты сохраняют ликвидность даже в нестабильные периоды, а лояльность клиентов способствует устойчивому спросу.

«Зем-Комфорт» действует в логике развития, а не краткосрочной выгоды. Сейчас компания расширяет своё присутствие в Центральном федеральном округе, оставаясь сосредоточенной на Подмосковье. При этом внутри команды усиливается блок аналитики и цифровизации: внедряются инструменты управления земельным банком, автоматизируются процессы взаимодействия с клиентами, повышается прозрачность каждого этапа.

«Рост для нас — не гонка за цифрами. Это вопрос качества», — подчёркивает Виктор Шалимов. Под его руководством компания превращается в полноценного институционального игрока, с которым готовы работать и частные покупатели, и инвесторы, заинтересованные в предсказуемом продукте.

Таким образом, «Зем-Комфорт» становится не просто участником рынка, а катализатором его обновления. В условиях, когда спрос на комфортную и продуманную загородную жизнь только усиливается, такой подход выглядит не просто современным — он оказывается необходимым.

Источник: https://politanalitika.ru/regionalnyy-development-novogo-pokoleniya-kak-zem-komfort-formiruet-ustoychivuyu-zagorodnuyu-sredu-v-podmoskove/