Новая Android 16 получит виджеты на экране блокировки

Компания Google объявила о внедрении виджетов для экрана блокировки на смартфонах с Android 16. Ранее такая функция была доступна только на планшете Pixel Tablet. Теперь пользователи смогут использовать виджеты на экране блокировки, однако разработчики получат возможность отключать эту функцию.

Для выполнения некоторых действий, таких как запуск приложений, потребуется подтверждение через отпечаток пальца, PIN-код или распознавание лица.

Обновление было анонсировано в блоге разработчиков Android. Google подтвердила, что виджеты войдут в Android Open Source Project после выхода Android 16, который ожидается в конце лета. На данный момент Android 16 находится на стадии бета-тестирования, а релиз запланирован на июнь.

Хотя в последней бета-версии виджеты ещё не активированы, один журналист смог их включить заранее. Он заметил, что доступ к виджетам возможен только в режиме заставки, когда устройство заряжается или стоит в док-станции. Google также сообщила, что производители смогут настраивать способ вызова виджетов, что создаст разные варианты использования этой функции после обновления.

Источник: megaobzor