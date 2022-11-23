Ноутбуки XPG Xenia от компании Adata впервые появились на рынке России

В России стартовали продажи ноутбуков от тайваньского производителя Adata, правда пока продукция доступна эксклюзивно в магазинах «Ситилинка».

Уже доступно для продажи три модели XPG Xenia 14, XPG Xenia Xe и XPG Xenia 15. Позже появится четвертая версия, а цены на имеющиеся ноутбуки с учетом 10% скидки начинаются от 74 990 рублей.

Adata XPG Xenia 14 является ультробуком, который доступен с процессорами Core i5 или Core i7 11-го поколения. Adata XPG Xenia Xe тоже относится к классу ультробуков, но в этой серии уже используется сенсорный экран.

Adata XPG Xenia 15 относится к игровой модели, у которой ntel Core i7-11800H и GPU Nvidia GeForce RTX 3070. Памяти установлено 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD.

15,6-дюймовый экран игрового ноутбука работает на частоте 165 Гц, также есть механическая клавиатура с настраиваемой RGB-подсветкой.