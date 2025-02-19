Главная » Новости

Ноутбук HONOR MagicBook Pro 14 будет представлен 26 февраля

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Компания Honor поделилась новыми подробностями о своем предстоящем ноутбуке MagicBook Pro 14, который будет представлен через неделю. Он будет оснащён 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3,1K и процессорами Intel Arrow Lake-H.

Ноутбук HONOR MagicBook Pro 14 будет представлен 26 февраля

Анонс был сделан всего через день после того, как вице-президент Honor опубликовал фотографии устройства в Weibo. MagicBook Pro 14 не следует путать с MacBook Pro 14, который на данный момент стоит 1439 долларов.

На опубликованных фотографиях видно, что новый ноутбук будет иметь большой аккумулятор, два слота M.2 2280 и два вентилятора для охлаждения. Тизеры компании подтверждают наличие этого оборудования и раскрывают дополнительные детали перед официальным релизом.

Ноутбук HONOR MagicBook Pro 14 будет представлен 26 февраля

Honor подтвердила, что MagicBook Pro 14 будет работать на процессорах Intel Core Ultra 2-го поколения с 16 ядрами и 16 потоками, что указывает на использование архитектуры Arrow Lake-H.

Это может означать, что в ноутбуке будет установлен процессор Core Ultra 9 285H, который уже тестировался в Asus Zenbook Duo OLED.

Ноутбук HONOR MagicBook Pro 14 будет представлен 26 февраля

Компания также заявила, что новый ноутбук сможет работать без подзарядки более 12 часов. Официальная презентация MagicBook Pro 14 с поддержкой DeepSeek и YOYO AI состоится 26 февраля в 06:30 по местному времени в Китае. Информация о международной презентации пока не доступна.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.