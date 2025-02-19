Ноутбук HONOR MagicBook Pro 14 будет представлен 26 февраля

Компания Honor поделилась новыми подробностями о своем предстоящем ноутбуке MagicBook Pro 14, который будет представлен через неделю. Он будет оснащён 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3,1K и процессорами Intel Arrow Lake-H.

Анонс был сделан всего через день после того, как вице-президент Honor опубликовал фотографии устройства в Weibo. MagicBook Pro 14 не следует путать с MacBook Pro 14, который на данный момент стоит 1439 долларов.

На опубликованных фотографиях видно, что новый ноутбук будет иметь большой аккумулятор, два слота M.2 2280 и два вентилятора для охлаждения. Тизеры компании подтверждают наличие этого оборудования и раскрывают дополнительные детали перед официальным релизом.

Honor подтвердила, что MagicBook Pro 14 будет работать на процессорах Intel Core Ultra 2-го поколения с 16 ядрами и 16 потоками, что указывает на использование архитектуры Arrow Lake-H.

Это может означать, что в ноутбуке будет установлен процессор Core Ultra 9 285H, который уже тестировался в Asus Zenbook Duo OLED.

Компания также заявила, что новый ноутбук сможет работать без подзарядки более 12 часов. Официальная презентация MagicBook Pro 14 с поддержкой DeepSeek и YOYO AI состоится 26 февраля в 06:30 по местному времени в Китае. Информация о международной презентации пока не доступна.