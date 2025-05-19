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Nothing выпустит полноразмерные наушники летом: альтернатива AirPods Max

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Компания Nothing официально подтвердила выпуск своих первых полноразмерных наушников. Новинка выйдет летом и, по словам представителей бренда, станет более доступной и функциональной альтернативой моделям конкурентов, включая Apple AirPods Max.

В компании подчеркнули, что намерены предложить уникальный дизайн, отличающийся от существующих решений на рынке. Особое внимание при разработке уделяется качеству звука, однако участие аудиобренда KEF в проекте пока не подтверждено.

Стоимость наушников, как ожидается, будет ниже аналогов в премиум-сегменте. Другие технические характеристики и точная дата релиза пока не раскрываются. По предварительным данным, презентация может состояться в конце лета — одновременно с новым смартфоном Nothing Phone (3).

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