Nothing раскроет подробности обновления смартфонов до Android 17

Компания Nothing готовится представить оболочку Nothing OS 5.0, основанную на операционной системе Android 17. В официальном сообщении на форуме производитель указал дату 25 августа, однако не уточнил, какие именно подробности будут раскрыты в этот день.

Стабильная версия Android 17 пока доступна на ограниченном числе устройств. В их число входят смартфоны Google Pixel, последние складные модели Samsung и Motorola Edge 2025. Большинство других производителей на данный момент предлагают только тестовые сборки новой операционной системы.

В 2025 году открытое бета-тестирование Nothing OS 4.0 на базе Android 16 началось в конце июля, а стабильная версия оболочки стала доступна в ноябре. Сроки выхода Nothing OS 5.0 пока не названы.

По информации СМИ, компания уже приступила к закрытым испытаниям обновления. На прошлой неделе владельцам Nothing Phone 3 якобы предложили принять участие в тестировании неизвестного программного обеспечения. Участники подписали соглашение о неразглашении, поэтому сведения о возможностях новой системы пока отсутствуют.