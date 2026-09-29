Nothing представила флагманские наушники Headphone (1) Pro

Компания Nothing представила флагманские полноразмерные наушники Headphone (1) Pro. Внешне новинка во многом повторяет модель Headphone (1), однако в конструкции вместо части пластиковых элементов используется стекло.

Главным изменением стала акустическая система: в каждой чашке установлено по три драйвера, отвечающих за разные диапазоны частот. Параметры звучания можно регулировать через фирменное приложение.

Наушники также получили систему активного шумоподавления, поддержку передачи звука без потерь по проводному подключению и отдельную кнопку для полного отключения обработки аудиосигнала.

Стоимость Headphone (1) Pro составила $399, или около 37,7 тысячи рублей.