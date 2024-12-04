Nothing пополнит свой модельный ряд тремя новыми смартфонами

В сети появились слухи о новых смартфонах от компании Nothing. Информация из базы данных IMEI указывает на то, что в следующем году планируется представить три модели: A001, A059 и A059P.

Согласно источникам, A059 может быть моделью Nothing Phone 3a, а A059P — её улучшенной версией Phone 3a Plus. Модель A001, вероятно, станет новым Phone 2 под брендом CMF.

Пока что технических деталей о новинках немного. О Nothing Phone 3a сообщается, что он может оснащаться чипом Snapdragon 7s Gen 3, основной камерой с 26-мм датчиком, способной записывать 4K-видео при 60 кадрах в секунду, а также фронтальной камерой с сенсором на 29 мм.

Ожидается, что смартфон будет работать на Android 15 с оболочкой Nothing OS 3.1.