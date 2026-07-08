Nothing Phone (4b) против Phone (4a): какая модель выгоднее по цене и возможностям

Компания Nothing расширила линейку среднего ценового сегмента, выпустив модели Phone (4a), представленную в марте 2026 года, и более новую Phone (4b). Обе модели сохраняют фирменный прозрачный дизайн бренда и систему подсветки Glyph Interface, однако ориентированы на разные категории пользователей: Phone (4a) позиционируется как более премиальный вариант, тогда как Phone (4b) сделала ставку на выгодную цену и увеличенную ёмкость батареи.

По дизайну и материалам корпуса обе модели используют фирменную прозрачную заднюю панель с подсветкой Glyph. Phone (4a) получила стеклянную заднюю крышку и защитное стекло Gorilla Glass 7i на экране, тогда как Phone (4b) выполнена из поликарбоната и имеет несколько иную компоновку светодиодной подсветки. Толщина обоих устройств составляет около 8,6 мм, степень защиты — IP64. Модель 4a выглядит немного более премиально благодаря стеклянным элементам, тогда как 4b оказалась легче в руке. Обе модели доступны в ярких цветовых вариантах, включая чёрный, белый, синий и специальные версии.

По соотношению дизайна и качества сборки модели можно считать равнозначными.

В части дисплея Phone (4a) получила гибкий AMOLED-экран диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1224×2720 пикселей (около 440 ppi), частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью до 4500 нит. Экран Phone (4b) выполнен по технологии Super AMOLED, его диагональ составляет 6,77 дюйма, разрешение — 1080×2344 пикселя (около 381 ppi), частота обновления также 120 Гц, а пиковая яркость ограничена показателем в 2000 нит. Более высокое разрешение и яркость делают экран модели 4a заметно чётче на солнце и удобнее для просмотра медиаконтента, тогда как дисплей 4b подходит для повседневных задач, но уступает по детализации и контрастности.

По качеству экрана более предпочтительной выглядит модель Phone (4a).

Что касается производительности и памяти, Phone (4a) оснащена процессором Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц, оперативной памятью до 12 ГБ и накопителем стандарта UFS 3.1. В Phone (4b) используется чип Snapdragon 6 Gen 4 с частотой до 2,3 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и более медленный накопитель UFS 2.2. За счёт более мощного процессора и быстрой памяти модель 4a обеспечивает более плавную многозадачность, лучшую производительность в играх и более высокую скорость загрузки приложений и передачи файлов, тогда как 4b справляется с повседневными задачами, но уступает в требовательных приложениях и играх.

По производительности явное преимущество также остаётся за Phone (4a).

В части камер Phone (4a) получила основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией, перископический телеобъектив на 50 Мп с 3,5-кратным зумом и сверхширокоугольный модуль на 8 Мп, а фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп; устройство поддерживает съёмку видео в 4K с хорошей стабилизацией. Phone (4b) оснащена основным модулем на 50 Мп с оптической стабилизацией и сверхширокоугольной камерой на 8 Мп, фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп, а съёмка 4K-видео на основной модуль также поддерживается. Главным преимуществом модели 4a называют телеобъектив, обеспечивающий оптический зум без потери качества, тогда как сдвоенная камера 4b выглядит более простой, но справляется с задачами при хорошем освещении благодаря качественному основному сенсору.

По функциональности камерной системы предпочтительнее выглядит Phone (4a).

По автономности и зарядке Phone (4a) получила аккумулятор ёмкостью 5400 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 50 Вт, позволяющей зарядить смартфон на 50% примерно за 22 минуты. Phone (4b) оснащена самой ёмкой батареей среди смартфонов Nothing — 6000 мАч, однако поддерживает зарядку мощностью лишь 33 Вт. За счёт большей ёмкости батареи модель 4b обеспечивает более длительное время автономной работы даже при интенсивном использовании, тогда как 4a выигрывает по скорости зарядки.

По автономности предпочтительнее выглядит Phone (4b), а по скорости зарядки — Phone (4a).

Обе модели работают на фирменной оболочке Nothing OS 4.1 на базе Android 16 с единым минималистичным интерфейсом, настраиваемой подсветкой Glyph и набором инструментов Essential AI. Производитель обещает обоим устройствам три года крупных обновлений операционной системы и шесть лет обновлений безопасности, что считается хорошим показателем для этого ценового сегмента.

По программному обеспечению модели можно считать равнозначными.

Что касается цены, версии Phone (4b) с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 и 256 ГБ по текущему курсу Банка России стоят порядка 27 950 и 31 150 рублей соответственно. Изначально модель Phone (4a) продавалась по более доступным ценам, однако после выхода Phone (4b) появилась информация о возможном повышении стоимости всех её версий: конфигурация с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ может подорожать примерно с 25 560 до 31 950 рублей, версия с накопителем на 256 ГБ — с 27 950 до 35 140 рублей, а старшая версия с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ — с 30 350 до 37 540 рублей.

При новых предполагаемых ценах более выгодным вариантом становится Phone (4b), однако если Phone (4a) всё ещё удастся найти по первоначальной стоимости, разница в цене между моделями существенно сокращается.

В качестве итога отмечается, что Phone (4a) обеспечивает более полный набор характеристик: она превосходит конкурента по качеству экрана, производительности, возможностям камеры (прежде всего благодаря телеобъективу) и скорости зарядки, что делает её более подходящим выбором для тех, кто ценит качественную съёмку, игры и яркий дисплей. Phone (4b), в свою очередь, ориентирована на пользователей, для которых приоритетны автономность работы и доступная цена — эта модель подходит тем, кто в основном использует смартфон для просмотра видео и социальных сетей и хочет реже заряжать устройство.

Если Phone (4a) удаётся приобрести по первоначальной цене около 25 560 рублей, эта модель выглядит более предпочтительным выбором за счёт превосходства в экране, камере и производительности. При актуальных или предполагаемых новых ценах более выгодным вариантом становится Phone (4b), особенно для пользователей, для которых автономность работы имеет решающее значение.