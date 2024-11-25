Nothing Phone (3) замечен на платформе GeekBench

Компания Nothing не выпустила флагманские смартфоны в этом году, а последняя модель высокого класса, Phone (2), была анонсирована в 2023 году.

Теперь преемник этого устройства, вероятно, уже проходит тестирование. Новый смартфон был замечен на платформе GeekBench под номером модели A059, и считается, что это Nothing Phone (3).

Согласно данным, смартфон будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 и 8 ГБ оперативной памяти. В тестах на GeekBench он набрал 1149 баллов в одноядерном режиме и 2813 баллов в многоядерном. Устройство будет работать на ОС Android 15 с пользовательской оболочкой NothingOS 3.0.

При этом стоит отметить, что Nothing Phone (2) был флагманом с процессором Snapdragon 8+ Gen 1, что вызывает вопросы о том, не возвращается ли компания к более бюджетному сегменту с моделью Phone (3).

Однако это может быть просто базовая версия, так как в базе данных IMEI были замечены две модели: A059 и A059P, последняя из которых, вероятно, является более мощным вариантом Pro.

Выпуск Nothing Phone (3) может быть перенесён на 2025 год. Обычная версия, судя по всему, будет иметь 6,5-дюймовый дисплей, в то время как Pro-версия может получить 6,7-дюймовый экран. Процессор для Phone (3) может оказаться менее мощным, чем ранее предполагалось, в то время как модель Pro, возможно, будет оснащена процессором Dimensity 9400.