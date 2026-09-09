Nothing Phone (2) не получит Android 17 из-за ограничений платформы

Nothing Phone (2) не обновят до Android 17 и Nothing OS 5.0. Об этом сообщил глава компании Карл Пей во время сессии вопросов и ответов на Reddit.

По его словам, причиной стал устаревший вариант ядра, а поставщик чипсета не планирует обеспечивать поддержку Android 17 для используемой в смартфоне платформы.

Nothing изначально обещала для Phone (2) три крупных обновления операционной системы. Смартфон вышел с Android 13, после чего получил Android 14, Android 15 и Android 16. Таким образом, компания выполнила заявленные при запуске обязательства.

Сначала Пей ошибочно написал, что устройство получило четыре крупных обновления, однако позднее исправил сообщение.

Android 16 останется последней основной версией системы для Nothing Phone (2). При этом обновления безопасности для смартфона продолжат выпускать до июля 2027 года.

В список устройств с поддержкой Nothing OS 5.0 также не вошли Nothing Phone (1) и CMF Phone 1. Более длительный срок обновлений среди смартфонов бренда предусмотрен для Nothing Phone (3), которому обещаны пять крупных версий Android.