Nothing OS 4.0 начнёт поступать на смартфоны Nothing в ближайшие недели

Компания Nothing начала обновление до Android 16 с оболочкой Nothing OS 4.0 для своего флагмана Nothing Phone 3. Теперь опубликован примерный график расширения обновления на остальные модели.

Согласно официальной информации, следующие устройства получат апдейт в ближайшие 1–2 недели: Nothing Phone 3a, Nothing Phone 3a Pro, Nothing Phone 2 и Nothing Phone 2a. Вторая половина декабря станет сроком обновления для CMF Phone 2 Pro и CMF Phone 1. Nothing Phone 3a Lite получит Nothing OS 4.0 в январе 2026 года. Модель Nothing Phone 1 не входит в текущий план обновления.

Размер обновления составляет примерно 3–5 ГБ, поэтому перед установкой рекомендуется убедиться в наличии достаточного объёма памяти и уровне заряда аккумулятора не ниже 40%. Проверить доступность обновлений можно через Настройки > Система > Обновления системы.

Хотя начало распространения Android 16 у Nothing произошло позже, чем у конкурентов, компания планирует быстро завершить обновление благодаря небольшому модельному ряду и известной практике оперативного распространения крупных апдейтов. Актуальную информацию о доступности обновлений для конкретного устройства можно отслеживать через сообщество Nothing или Telegram-канал компании.